Abiola Ajimobi: Ètò àdúrà Fìdáù yóò wáyé fún olóògbé nílùú Ibadan

Oni, ọjọ karun-un, oṣu Keje, ni adura ọjọ kẹjọ yoo waye fun gomina ipinlẹ Oyo tẹlẹ to di oloogbe, Sẹnetọ Isiaka Abiola Ajimobi.

Idile oloogbe sọ ninu ikede to fi sita fun eto adura naa pe, ẹbí Ajimobi nikan ni eto adura naa wa fun, nitori ofin to rọ mọ itankalẹ coronavirus.

Ọjọ kẹẹdọgbọn, oṣu Kẹfa, ọdun 2020, ni Abiola Ajimobi kú, sileewosan First Cardiologist, to wa niluu Eko, lẹyin to ni aarun Covid-19.