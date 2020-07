Oyo Schools: Akẹ́kọ̀ọ́ Fásitì, Poly wà nílé, kí ló mú ti alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀, girama wà níta?

Bi o tilẹ jẹ pe awọn akẹkọọ to wa ni kilaasi akẹkọjade nikan lo wọle pada, sibẹ awọn obin to ba BBC Yoruba sọrọ ni akoko ko ti to lati silẹkun ileewe pada.