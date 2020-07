Tunde Braimoh: Ìdájí ọjọ́ Ẹti ni aṣòfin náà jáde láyé

Iroyin to n tẹ wa lọwọ bayii lati ipinlẹ Eko ti kede pe asofin Tunde Braimoh ti jade laye.

Bakan naa ni asofin Buraimoh ti se alaga ijọba ibilẹ Kosofe ri, to si tun jẹ Bamofin agbegbe Ketu.

Gẹgẹ bi mọlẹbi rẹ kan to fi idi isẹlẹ naa mulẹ ti wi, idaji aarọ ọjọ Ẹti oni ni asofin naa tẹri gbasọ, ko si tii si ẹni to lee fi idi ohun to sọ mulẹ.