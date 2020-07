Daniel Lewis Lee, ẹni àkọ́kọ́ tí wọ́n yóò yẹgi fún ní US lẹ́yìn ìdádúró ọdún 17

Nise lo pa tọkọtaya ati ọmọ wọn kan, to si ju oku wọn sinu odò adágún kan.

Ile ẹjọ kotẹmilọrun lo yi idajọ ile ẹjọ kekere to da pipa Lee duro, danu.

Ile ẹjọ kotẹmilọrun naa sọ pe ko si ofin to faaye gba ẹbí awọn ti wọn pa láti wa nibi ti wọn yoo ti pa awọn ọ̀daràn naa, ati pe awijare ẹbí naa ko fẹṣẹ mulẹ ninu ofin.

Sugbọn o, awọn ẹbi tun le pe ẹjọ kotẹmilọrun si ile ẹjọ to gaju lọ, lati da pipa awọn ọ̀daràn naa duro, ti wọn ba le ṣe bẹ ẹ ki o to o di aago mẹrin irọlẹ.

Iya àgbà naa sọ ninu fidio kan lọdun to kọja pe "Lootọ ni Daniel ba aye mi jẹ, sugbọn mi o gbagbọ pe gbigba ẹ̀mí rẹ yoo mu ayipada ba mi".

Isejọba Aarẹ Trump lo sọ lọdun to kọja pe oun yoo bẹrẹ idajọ iku pada lẹyin idaduro ọlọjọ pipẹ.

Louis Jones Jr, ẹni ọdun mẹtalelaadọta ni ijọba apapọ ilẹ America pa gbẹhin, fun pe o pa sójà kan to jẹ ẹni ọdun mọkandinlogun, Tracie Joy McBride.

Ọdun 1972 ni ile ẹjọ to gaju lọ l'America fofin de idajọ iku, to si wọgile awọn idajọ iku to wa nilẹ lasiko naa.