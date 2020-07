Lagos doctors strike: Ẹgbẹ́ dókítà bẹ̀rẹ̀ ìyanṣẹ́lódì lórí owó oṣù àti ètò adójútòfò fún ìtọ́jú covid-19

Ipinlẹ Eko ni aarun coronavirus ti pọ ju lorilẹede Naijiria, eeyan to le lẹgbẹrun mejila lo laarun naa nipinlẹ nikan ninu ẹgbẹrun mejilelọgbọn eeyan to ni covid-19 ni Naijiria.

Alaga awọn dokita naa, to ba BBC sọrọ, Dokita Oluwajimi Sodipo ṣalaye pe ọrọ aabo fawọn dokita to n tọju awọn alaarun covid-19, atawọn ajẹmọnu kan to fi mọ iyatọ to wa laarin awọn dokita to n ṣiṣẹ lawọn ile iwosan ijọba apapọ lawọn fẹ ki ijọba ipinlẹ Eko nkan ṣe si i.