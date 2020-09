Ondo, Edo governorship election: Wo ìdí tí oò fi ní lè wọ Amẹ́ríkà bí o bá lọ́wọ́ sí rírú òfin ìbò

Ijọba ilẹ Amẹrika ti ni ko ni si fisa fun awọn kan to lọwọ ninu makaruru idibo inu osu kọkanla ipinlẹ Kogi ati Bayelsa ati gbogbo rogbodiyan to ti ba imurasilẹ idibo Edo ati Ondo ti yoo waye lọjọ satide ọsẹ yii ati ti ọjọ kẹwa oṣu kewa to n bọ yii rin.