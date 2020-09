Ondo Election 2020: Olùdíje ẹgbẹ́ òṣèlú PDP, Eyitayo Jegede ti yan Gboluga Ikengboju gẹ́gẹ́ bí ìgbákejì

O ni "Inu mi dun lati kede Gboluga Ikengboju gẹgẹ bi igbakeji mi ti a o jọ ṣiṣẹ papọ lati tukọ ijọba ipinlẹ Ondo ninu idibo to n bọ lọjọ kẹwaa, oṣu Kẹwaa, ọdun 2020."

Ṣaaju ni ajọ to n ri si eto idibo, INEC, ti kọkọ sọ fun awọn ẹgbẹ oṣelu lati fi orukọ awọn oludije wọn ranṣẹ ko ti di ọjọ kejidinlogun, oṣu Kẹjọ, ọdun 2020 tabi ko gbagbe lati kopa ninu eto idibo ọhun.

Ileeṣẹ to n soju Amerika ni orilẹede Naijiria lo fi ikilọ naa lede ni oju opo ikansiraẹni Twitter wọn.

Ninu atẹjade ti wọn fi lede naa ni wọn ti sọ aidunnu wọn lori rogbodiyan to bẹ silẹ ni ipinlẹ Edo, eleyii to ti da ipaya silẹ saaju idibo sipo gomina ti yoo waye nibẹ ni osu to n bọ.