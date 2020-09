Unilag VC: Folasade Ogunsola ni obìnrin àkọ́kọ́ tó jẹ ọ̀gá àgbà fún ibùdó ẹ̀kọ́ṣẹ́ ìṣègùn Fáṣítì Eko

Kekere si ni Folasade ti nifẹ lati maa ṣe bii dokita, ti yoo si maa tọju bebi to n ṣe aisan.

Laarin ọdun 1974 si 1982, Folasade kẹkọ dokita nile ẹkọ fasiti Ile Ife to si gba oye imọ ijinlẹ akọkọ nigba to gba oye imọ ijinlẹ keji nile ẹkọ fasiti Eko.

Lẹyin naa lo tẹ ọkọ leti lọ si ilẹ Gẹẹsi, to si tun kọ ẹkọ si ni fasiti Wales laarin ọdun 1992 si 1997.

Lẹyin to pada wale, Folasade bẹrẹ iṣẹ ni ile ẹkọ ẹkọṣẹ imọ isegun ni fasiti Eko, to si ni igbega de ipo ọga agba ibudo naa.

Ọga agba tuntun fun fasiti Eko yii lo ti jẹ oniwadii agba lori kokoro arun HIV, to si tun jẹ alaga igbimọ to n ka ọwọja arun to n ran ko.