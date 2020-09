Ondo Regent: Adelé Falowo ní òun ń fojú sọ́nà láti ṣe ìyàwó alárédè lẹ́yìn tí òun bá ipò sílẹ̀

Adele Ọba ilu Ibulesoro nipinlẹ Ondo, Regent Moyinolouwa Falowo sọ pe, jijẹ adele ọba ko di ibaṣepọ to wa laarin oun ati ọrẹkunrin lọwọ.

O ni wiwọ aṣọ ọkunrin ko jẹ nnkan to jọju f'oun nitori ohun to wa ninu aṣa ni wi pe, ọkunrin ni adele tabi ọba to wa lori tẹ gbọdọ jẹẹ.