King of Bahrain robot bodyguard: Wo ohun tó yẹ kí o mọ̀ nípa ‘rọ́bọ́ọ̀tì Ọba Bahrain’

16 Ògún 2020

Ẹnu ọjọ mẹta yii ni fidio kan gba ori ayelujara kan, eyi to sọ pe Ọba orilẹ-ede Bahrain ṣabẹwo si Dubai pẹlu rọbọọti kan to jẹ ẹṣọ alaabo rẹ.

Akọle fidio ọhun sọ pe "Ọba Bahrain, Hamad bin Isa Al Khalifa wọ orilẹ-ede Dubai pẹlu rọọbi to fi n ṣe ẹṣọ."

Akọle miran ni, ẹṣọ naa ni ẹrọ ayaworan ọọdunrun le lọgọta lara, to si le e sọ ede mẹfa ọtọọtọ, bẹẹ lo tun ni ibọn ilewọ.

Koda, awọn iroyin kan sọ pe, o ni ohun ija to pọ lara to bẹẹ to fi le e ba ẹgbẹrun le aadọta eeyan ja, ṣugbọn ko si ootọ ninu iroyin naa rara.