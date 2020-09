Akinyele: Ilé ẹjọ́ fi Sunday Shodipe, afurasí ìṣekúpani l'Akinyele pamọ́ sí ọgbà ẹ̀wọ̀n

Ohun to ba ọpọ ninu jẹ julọ ni pe kani ko sa mọ ọlọpaa lọwọ ni, Funmilayọ to pa kẹyin i ba ṣi wa laye.

Awọn eeyan oja naa ni awọn n rii gegebi ọkan lara awọn to n ba wọn ko agbo ninu ọja naa.

Koda awon kan ni awọn tilẹ ṣi rii ni ọjọ to pa arabinrin naa ṣugbọn ko si ẹni to rokan pe irufẹ ọdaran bẹẹ lee tun bọ mọ ọlọpaa lasiko naa.

Awọn alabagbe Funmilayo ni l'owurọọjọ to pade iku gbigbona lọwọ Sunday Shodipẹ, ohun at'awọneeyan rẹ ni wọn jọ wa ni iyẹwu ki ki o to tọrọ gafara pe oun fẹ lọ tọ.

Leyin iṣẹju diẹ l'awọnọmọde kan to sare wọle pẹlu aruwo pe ejo ti bu u ṣan.

Ohun ti ọpọ lagbegbe naa n sọ ni oe, aṣemáṣe olopaa nipa jijẹ ki afunrasi naa o lọ mọ wọn lowo, ti wọn ko si tun fi to ara ilu leti kun ara oun to ṣokunfa iku to pa Funmilayọ.