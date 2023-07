Blind DJ: Etu Omotayo kò ríran àmọ́ ó le to irinṣẹ́ eléré pọ̀ láti kọrin láì sí ìrànwọ́

17 Ògún 2020

Yoruba ni ba o ku, ise ko tan, ẹni to ba si ti ku laye, nikan ni tiẹ ti tan, nitori ireti si wa fun igi ti a bẹ lori.

Eyi ni a fi lee se apejuwe igbe aye ọgbẹni Etu Sodiq Omotayo ẹni to ni ipenija oju amọ to n sisẹ gbogbo elere lati wa ounjẹ oojọ jẹ.

Etu ni fasiti Ibadan ni oun wa bii akẹkọọ nigba ti oun ko riran mọ, to si dabi ẹni pe ọna ti pin fun oun sugbọn Ọlọrun la ọna lati ipasẹ isẹ gbogbo elere naa.

O wa parọwa si awọn eeyan to wa ni iru ipo to wa yii ati awsn to n la ipenija miran kọja lati di opo Ọlọrun ọba mu.