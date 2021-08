Seriki Williams Abass: Ọba Badagry tó jẹ́ ẹrú, tó tún padà di olówò ẹrú

Arise ni arika, arika si ni baba iregun, ọpọ ohun ti a ba se ni oni, n bọ wa di itan to ba di ọla.

O si daju pe bi onirese ko ba fin igba mọ, eyi to ti fin silẹ ko lee parun mọ laelae.

Itan aye Ọba Seriki Ifaremilekun Abass Williams Fagbemi:

Olowo ẹru kan nilu Dahomey ti orukọ rẹ n jẹ Abass si lo mu lẹru lasiko ogun Dahomey ati Egba nigba to wa ni ọmọ ọdun mẹfa, to si pa orukọ rẹ da si ti ọga rẹ.

Idi si ree to fi n jẹ Ifaremilẹkun Fagbemi Abass.

Lẹyin naa ni wọn ta soko ẹru fun oyinbo Brazil kan to n jẹ Williams, ẹni to gbe Seriki Abass lọ sorilẹede Brazil lati lọ se ọmọ ọdọ rẹ.

Ni kete to si de silẹ Brazil ni ọga rẹ yii tun yi orukọ rẹ pada si Williams nitori ẹru ko ni idamọ kankan to yatọ si ti olowo rẹ.

Nigba to ya ni Seriki Abass pada sorilẹede Naijiria lẹyin to ti se adehun pẹlu ọga rẹ, Williams pe oun yoo jẹ alabasisẹpọ rẹ ninu owo ẹru.

Agbegbe Ọfin ni isalẹ Eko nilu Eko ni William Abass tẹdo si nigba to ti orilẹede Portugal de, ti ọpọ arọmọdọmọ rẹ to wa nisalẹ Eko lonii si n jẹ Williams, nigba tawọn miran pa orukọ mejeeji pọ, William Abass.

Lẹyin naa lo tun lọ tẹdo silu Badagry laarin ọdun 1830, nibiti owo ẹru ti gbilẹ, to si mọ ilu naa bii atẹlẹwọ rẹ nitori o sunmọ ilu Porto Novo to ti se ẹru tẹlẹ.

William Abass n sisẹ owo ẹru lọ pẹlu ọga rẹ ni Brazil, to si n fi ọpọ ẹrun ransẹ si onitọun, ti oun naa si n ni owo ati ọrọ lati ipasẹ okoowo ẹru naa.

Lẹyin eyi ni wọn wa fi biriki, iso ati paanu kọ ile naa eyi ti wọn ko wa lati oke okun, nibiti wọn n ko ọpọ ẹru pamọ si, eyi to wa nilu Badagry di oni olonii.

Nigba to ya ni awọn eebo amunisin fi jẹ ọba ilu Badagry lọdun 1913, ẹni to ba si de ile rẹ naa nilu Badagry, yoo ri aloku awọn ohun to fi n se ọla lasiko naa.