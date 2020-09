Gani Adams: Àwọn agbébọn ń jí ọmọdé, àwọn obìnrin, ti wọn sì ń dúnkookò mọ ọrọ̀ aje Oke Ogun

Yoruba ni agbalagba to n lu irin loju kan ṣoṣo, o ni ohun to fẹ gba lọwọ irin ni.

O fikun pe bakan naa lawọn agbébọn ọhun tun tẹdo sinu igbo igbafẹ Old Oyo National Park lagbegbe Oke Ogun yii kan naa.

O fikun pe awọn iṣẹlẹ to n waye lagbegbe naa lẹ́nu lọọlọọ yii, jẹ ewu nla feto aabo ilẹ Yoruba lapapọ.

Aarẹ Ọna Kakanfo wa n kọminu pe ilẹ Yoruba ti n di ibudo fáwọn afẹjẹwẹ ati adunkooko mọni, to n dibọn bii darandaran.

Adams wa n kede pe yoo dara kijọba tete wa egbo dẹkun fáwọn eeyan naa ko to pẹ ju, ki eto aabo nilẹ Yoruba ma baa mẹhẹ bii ti Oke Ọya.O wa fikun pe táwọn agbofinro ba gba oun laaye, oun yoo ṣe koriya fáwọn eeyan ti eto aabo gberu labẹle bii awọn ọmọ ẹgbẹ OPC, fijilante, ọdẹ ibilẹ, awọn ọdọ ati Agbekoya.Adams ni pẹlu atilẹyin awọn eniyan naa, yoo rọrun lati le awọn agbebọn ọhun kuro lagbegbe Oke Ogun.

Ẹ fura o, Boko Haram ti pàgọ́ sí Abuja, yóò ṣe ìkọlù láìpẹ́ - Iléèṣẹ́ Aṣọ́bodè lọgun

Ilé iṣẹ́ aṣọbode Naijiria (NCS) ti kéde fún àwọn òṣìṣẹ̀ rẹ̀ ní'lú Abuja láti bẹ̀rẹ̀ sí ni fi ojú ṣọ́rí nítorí asiri to tu pe ikọ̀ Boko Haram ti ni ìpagọ́ ni ilú Abuja ati gbogbo agbègbè rẹ̀.

Nínú ìwé ìfilọ̀ náà, ti wọ́n pe àkọle rẹ̀ ni "ìwádi abẹ́nú lori ọ̀rọ̀ ààbò ìlú", ileesẹ asọbode ni ìròyìn to ń tẹ̀ òun lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bi ọ̀gá àgba ilé iṣẹ́ yìí fihan pé, àwọn ikọ̀ ọmọ ogun Boko Haram ti wà ní ilu Abuja àti gbogbo agbègbè rẹ̀.

Ẹ̀wẹ́, àgbẹnusọ ilé iṣẹ́ aṣọ́bodè Joseph Attah sọ pé, òun kò mọ ẹni to fún wọ́n ni àwọn aṣírí yìí, sùgbọ́n ìwádìí ń lọ lọ́wọ́.

ISIS in Oyo: Ó ń bọ̀ ó ń bọ̀ àwọ̀n làá ń dẹ dè é, ISIS ti wọ ìpińlẹ̀ Oyo o -Gani Adams

Aarẹ Ọna Kakanfo ilẹ Yoruba Iba Gani Adams ti ke gbàjarè pé awọn ọmọ ẹgbẹ agbesumọmi Islamic State, (IS) wa wọ ipinlẹ Oyo.

Igbimọ Aarẹ Ọna Kakanfo ilẹ Yoruba ti sọ pe, awọn ọmọ ẹgbẹ agbesumọmi Islamic State, IS, ti rapala wọ agbegbe Okeogun, ni ipinlẹ Oyo.

Atẹjade naa ni "Eyii to kan wa lominu julọ nibẹ ni pe awọn ọmọ ẹgbẹ ISIS ti kora wọn wa si agbegbe Okeogun ni ipinlẹ Oyo."

O tẹsiwaju pe alupupu alagbara bii ẹẹdẹgbẹta ati awọn ohun ija oloro to jẹ ti awọn ọmọ ẹgbẹ agbesumọmi naa ni wọn ti foju gaani loju ọna Lusada si Sokoto, eyii to jẹ apa kan ọna to gba Igbo-Ora kọja ni ipinlẹ Oyo.