Yoruba World Congress: Mi o fi gbogbo ẹnu sọ pé ẹ̀yà Yorùbá yóò tún èrò rẹ̀ pa ní October 1- Akintoye

Fìdíhẹẹ́ ní Banji Akintoye nínú YWC, lílọ ni yóò lọ - Tola Adeniyi

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

Sùgbọ́n, nínú ọ̀rọ̀ tirẹ̀, ọmọ ẹgbẹ́ míràn to tún bá BBC Yoruba Otunba Deji Osibogun to tún jẹ́ aṣojú ẹgbẹ́ Yoruba Kọ̀yà, se atilẹyin fun Alintoye.

Yoruba World Congress:Akintoye yarí pé ọmọ ẹgbẹ́ mẹ́rin kò le yọ òun nípò

Ọkan pataki lara awọn to gbe ẹgbẹ naa kalẹ, Akogun Tola Adeniyi sọ fawọn akọroyin pe, lara idi ti wọn ṣe fi ọwọ osi juwe ile fun Akintoye, ko ṣẹyin awọn iwa kan to n wu, eyi to ni ko bojumu to.