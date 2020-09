Nigeria Doctors Strike: Ìjọba àpapọ̀ ní òun ti gbé ₦8.9 bílíọ̀nù kalẹ̀ lára owó tí òun jẹ wọ́n

Ṣaaju ni ijọba apapọ ti sọ oun ti fi biliọnu mẹsan an din diẹ naira kun owo ajẹmọnu owo Covid-19 wọn, eyii to jẹ wọn fun oṣu kẹfa ọdun 2020.

Mínísítà ní kò bójúmu fáwọn dókítà láti woṣẹ́ níran lásìkò àrùn Covid-19

Ijọba apapọ ti paṣẹ fun awọn dokita agba nile iwosan rẹ gbogbo, pe ki wọn fi awọn agunbanirọ to jẹ dokita rọpo awọn dokita to n yanṣẹ lodi.

Ijọba apapọ paṣẹ pe ki wọn fi awọn dokita agunbanirọ to n sinru ilu lọwọ, rọpo awọn dokita iṣegun to n yanṣẹ lodi lawọn ileewosan to jẹ ti ijọba apapọ naa.

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

O ni iru asiko yii lo yẹ ki gbogbo oṣiṣẹ lẹka eto ilera parapọ, wa koju ọta ọmọniyan yii, nitori naa, ohun to ku diẹ ka a to ni idaṣẹsilẹ naa.

"Ohun to ṣe pataki fun ijọba ni lati wa awọn ọna gbogbo to ba yẹ, lati fi rii daju pe irora iyanṣẹlodi naa ko pọ lapọju fun araalu.

Iná míràn tún fẹ́ ràn lẹ́ka ilera Nàìjíríà

Ninu ọrọ to sọ lorukọ awọn ẹgbẹ naa, alaga apapọ, JOHESU, Bio Josiahrọ minisita keji fun ọrọ oṣiṣẹ, Festus Keyamọ SAN lati kewaju ijiroro naa dipi Chris Ngige to n ṣe kokaari rẹ tẹlẹ

Àwọn Dókítà Nàìjíríà bẹ̀rẹ̀ ìyànṣẹlódí lẹ́yìn tí ìjọba àpapọ̀ yẹ àdéhùn rẹ̀ pẹ̀lú wọn

O to ida ogoji dokita Naijiria to wa ninu ẹgbẹ yii ti wọn n beere fun ẹkunwo owo oṣu, itọju to peye lẹnu iṣẹ, atunṣe to yẹ si awọn ile iwosan Naijiria paapaa lasiko Coronavirus yii