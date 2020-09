Petrol Price Hike: NLC ní ọ̀fẹ́ ní ìjọba n lo èpò bẹntirol àti iná tí wọ́n fi owó kún fún àwọn mẹ̀kúnù

Chris ni awọn oṣiṣẹ darapọ mọ awọn ọmọ Niajiria to ku kaakiri lati tako igbesẹ ijọba to fi owo kun owo epo ati ina ọba naa.

Ki lode to jẹ isinyii ni NLC fẹ ṣe ifẹhọnu han lẹyin ti awọn eniyan ti n ra ọwọngogo epo, ina ati ounjẹ?

Ẹgbẹ oṣiṣẹ NLC ni awọn tẹlẹ gbogbo igbesẹ to yẹ lati ri wi pe ijọba yi ipinnu wọn pada ko to di asiko yii.

Awọn wo ni yoo kopa ninu iyanṣẹlodi yii ati fun igba wo?

''Ohun to buruju ni wi pe awọn oloṣelu to fi owo kun owo epo, ina ọba kii san owo kankan lati ra nkan wọnyii, ọfẹ ni wọn n rii lọ''.

A kò sí lára àwọn tó ń ṣèwọ́de tako èlé owó epo àti iná ọba - NLC

Yoruba ni awifuni ko to da ni, agba ijakadi ni, bẹẹ si ni ogun awitẹlẹ kii pa arọ, eyiun arọ to ba gbọn.

Nigba to n ba awọn akọroyin sọrọ lori ikede ile ẹjọ naa, igbakeji aarẹ fun ẹgbẹ TUC, Chika Onuegbu sisọ loju rẹ pe, awọn ko tii ri iwe kankan gba lati ile ẹjọ to tako iwọde ti awọn n gbero yii.

Onuegbu ni "Lọwọ lọwọ, awa si n ko awọn ọmọ ẹgbẹ wa jọ lati fi ẹhonu han lori owo tijọba fikun owo epo, eyi to n nipa to ko dara lori awọn osisẹ nilẹ yii.

Bakan naa ni wọn tun fi owo kun owo ina ọba lasiko kannaa, to fi mọ owo ori awọn ọja gbogbo, eyi to nipa buruku lori owo ounjẹ atawọn ohun eelo fun igbaye-gbadun gbogbo osisẹ."

Awọn ẹgbẹ osisẹ naa wa kesi ijọba apapọ lati da owo epo pada si iye to wa tẹlẹ bibẹẹ kọ, awọn yoo korajọ lati fi ẹhonu to lagbara han ni Naijiria.

Ó tó gẹ́ẹ́! Àwọn ọmọ Nàìjíríà ṣe ìwọ́de l'Osogbo lórí àfikún owó epo bẹntiróò

Ẹgbẹ kan to n jẹ The Osun Civil Societies Coalition (OCSC) lo ṣagbatẹru ifẹhonahan naa.

Ọpọ awọn olufẹhonuhan lo gbe beeba lọwọ eyi ti wọn kọ oriṣiiriṣii ọrọ sii bi ''awa o faramọ afikun owo epo''(NO TO FUEL PRICE INCREMENT), ''O TO GẸẸ''(ENOUGH IS ENOUGH) ati bẹẹ lọ.