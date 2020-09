Penis Captivus: Nǹkan márùn-ún tí obìnrin àti ọkùnrin tó lẹ̀pọ̀ yóò ṣe láti yọ rèé

Dokita Ezenwankwo lo fi ilanilọyẹ yii silẹ ninu ifọrọwanilẹnuwo kan to ṣe lori ohun to lee fa wahala yii.

Ohun marun tawọn akọ ati abo to lẹpọ lee se lati yọ:

Kò sóhun tó ń jẹ́ 'Captivus' nílẹ̀ Oodua, mágùn ni mágùn ńjẹ́ - Babaláwo

Amọ o ni isan oju ara obinrin lo n se ohun to wu, ifarabalẹ laarin ololufẹ mejeeji si ni ẹrọ rẹ lẹyin akoko diẹ, o ni bi wọn ba ti fun won loogun orun tabi sun, ara yoo tu wọn.

Iroyin naa mu awuyewuye lọwọ laarin awọn ọmọ Yoruba, bi awọn kan se tako Dokita to ni bi ololufẹ meji ba lẹpọ, kii se magun, lawọn miran fara mọ.

Ninu ọrọ to ba BBC News Yoruba, Babalawo Idowu Olukunle, Akoda Awo ṣalaye pe, ko si ootọ ninu ọrọ ti awọn dokita iṣegun Oyinbo sọ naa.

Babalawo ni agbara ti Eleduwa fun iran Yoruba ni Magun:

Akoda Awo ṣalaye pe, ti awọn akọ ati abo to ba lẹpọ lasiko ibalopọ, bi awọn agba ko ba ṣe ẹ̀rọ̀ rẹ fun wọn lasiko, afaimọ ki ọkan tabi awọn mejeeji ma jade laye.

Agba awo naa ni ohun to dara ju ni ki awọn eeyan maa duro ti nnkan won, ki wọn maa si ṣe ojukokoro si obinrin olobinrin.

Akoda awo ṣalaye siwaju sii pe, bi ọkunrin ba ni iyawo to si ṣakiyesi pe awọn ọkunrin miran ko jẹ ko sinmi, yoo wa nnkan to ba mọ lati fi ṣọ iyawo rẹ.

Njẹ o mọ pe oriṣiriṣi Magun lo wa?

Magun onilẹpọ:

Magun ma mu omi:

Iru Magun yii ni yoo ma mu ki ọkunrin to ba lu maa pongbẹ fun omi, ni kete ti o ba ti ba obinrin ti wọn ba le ni magun ni aṣepọ.

Magun Olokiti:

Magun alakukọ:

Magun Ẹlẹyin:

Bi ọkunrin ba lu Magun yii, yoo maa wa ẹyin kiri ni, to ba si ti rii ni yoo jade laye.

Magun Majẹla:

Ọkunrin to ba ba obinrin ti wọn ba le iru Magun yii si lara, ko gbọdọ jẹ ila, ni kete to ba ti le fi ẹnu kan ila, ọrun laala niyẹn.

Gọta ni yoo ma wu ọkunrin to ba lu Magun yii lati fo, ni kete ti o ba si ti fo o bayii, yoo jade laye ni.

Magun Majẹkengbe:

Bi ọkunrin to ba lu iru Magun yii ba ti jẹ kengbe, ọrun laala.

Magun Majẹ-ibẹpẹ:

Ọkunrin to ba ba obinrin ti wọn ba le iru Magun yii si lara laṣepọ, yoo maa pongbẹ lati jẹ ibẹpẹ ni. Ni kete to ba si n ti fi ẹnu kan an, ọrun laala o.