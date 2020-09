Ni Jigawa, àwọn obìnrin dáwó ra ọkọ̀ N1m láti máa fi gbé aláboyún ní iletò kan

Awọn obinrin ileto naa ni awon da owo naa, lati lee dẹkuun ipenija ati iṣoro to rọ mọ gbigbe awọn alaboyun lọ si ileewosan, eyi to n koju wọn.

Lati ileto Bordo de ileto to sun mọ ọ ju jẹ kilomita mọkandilọgbọn, yatọ si pe ileto naa da wa, ọna to so o pọ mọ ibi ti ileewosan naa wa ko dara rara.