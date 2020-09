Tortoise surgery: Àwọn dókítà fi wákàtí mẹ́fà ṣiṣẹ́ abẹ dóòlà ẹ̀mí ìjàpá tí ọkọ̀ gbá

Dokita kan to jẹ onimọ nipa itọju ẹranko, Nura Abubakar to n ṣiṣẹ nile iwosan itọju ẹranko nipinlẹ Sokoto, ti ṣalaye ni kikun bi iṣẹ abẹ ti wọn ṣe fun ijapa ti ọkọ kan tẹ, ti igba ẹyin rẹ si fọ, ṣe lọ.

Dokita Abubakar sọ fun BBC pe, ọmọ ẹni to ni ijapa ọhun, Sadiq Sulaiman n fẹyin rin pẹlu ọkọ, lo fi ṣeeṣi gun ijapa naa lori, eyi to mu ki igba ẹyin rẹ fọ.

"Ohun akọkọ ti a ṣe ni lati fun ijapa naa ni itọju ni kiakia, eyi to jẹ ki ara rẹ balẹ di ọjọ keji nitori o ni ipalara to pọ gan an ninu ijamba to ṣe e,"