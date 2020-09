Mistura Oseni Akintunde: Ara múmú kìí ṣe oríṣun ìfipábánilòpọ̀, ìran àwòjù ló ń fà á

Amọ ti Wolii obinrin Mistura Oseni Akintunde yatọ, ẹni to n sisẹ wolii nilana ẹsin Islam yatọ.

Nigba to n ba BBC Yoruba sọrọ lori iwa ifipabanilopọ, Wolii Akintunde ni kii se bi obinrin ba se mura lo n fa iwa ifipabanilopọ, gẹgẹ bi awọn eeyan kan se lero.

O wa tako ẹwọn ọdun mejidinlogun ti wọn n fun awọn eeyan to n fipa bani lopọ, eyi to ni ko to fun ijiya ẹsẹ wọn .