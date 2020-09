Premier League: Arsenal f'ẹ̀ṣẹ́ fójú Fulham gòkè ténté Premier League pẹ̀lú 3-0

Nnkan o rọgbọ fun ikọ Fulham ni ipadabọ wọn si idije Premier league ilẹ Gẹẹsi lọjọ Satide pẹlu bi Arsenal ti wọn gba lalejo din dundu iya ni adingbẹ fun wọn ni papa iṣire Craven Cottage to jẹ ibuba wọn.

Goolu mẹta si odo ni Arsenal fi ki ikọ Fulham to ṣẹṣẹ gba igbega wa si premier league lati liigi keji ilẹ Gẹẹsi ti a mọ si Championships kaabọ.

Nigba ti ifẹsẹwọnsẹ naa wọ iṣẹju mẹsan ni atamatase agbabọọlu ikọ Arsenal, Lacazette lo gba goolu akọkọ wọle fun Arsenal eleyi to fun un ni iyi ẹni to gba goolu akọkọ wọle fun saa liigi tọdun 2020/2021 to bẹrẹ lọjọ Abamẹta.