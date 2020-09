Oyo: Ìjọba Seyi Makinde fún àwọn tó ń tajà lẹ́gbẹ́ títì l'Oyo ní gbèdéke ọjọ́ méje láti wábigbà

Ijọba ipinlẹ Ọyọ ti fun awọn to n taja lẹgbẹ titi lati wa 'bi gba ki wọn to fi imu ko ata ofin.

O ni lootọ awọn ọlọja kan ti kọlu awọn oṣiṣẹ ijọba to mu itọni ati igbaniniyanju lori ewu to wa ninu ka maa ta ọja loju popo eleyi to ni o ku diẹ kaa to gidigidi.