Policeman smoking shisha: Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ti bẹ̀rẹ̀ ìwádìí lórí fídíò ọkùnrin kan tó ń mu "shisha"

Ileeṣẹ ọlọpaa orilẹede Naijiria ti bẹrẹ iwadii lori fọnran kan to lu ori ayelujara pa ninu eyi ti ọkunrin to wọn aṣọ ọlọpaa ti mu ''shisha.''

Bakan naa ni ileeṣẹ ọlọpaa sọ ninu atẹjade naa to fi si oju opo Facebook rẹ pe awọn yoo tun ṣe iwadii ọhun to wa ninu fọnran naa boya ọlọpaa ni ni tootọọ tabi ọdaran to kan wọ aṣọ ọlọpaa lasan.