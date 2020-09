Yemi Elebuibon: Ọmọkùnrin tó ya 'Blue film' nínú igbó Osun Osogbo ti bayé ara rẹ̀ jẹ́

Ọmọkunrin kan, Tobiloba Jolaosho, ni awọn ọlọpaa ti mu nitori pe o ya fidio ibalopọ ninu igbo Osun Osogbo, to si tun fi fidio naa sori ayelujara.

Iroyin sọ pe ọkan lara awọn ọmọ ẹgbẹ ẹlẹsin ibilẹ nipinlẹ Osun lo fi ọrọ to ileeṣẹ ọlọpaa l'eti pe, oun ri Jolaosho ninu fidio naa to n hu iwa ibajẹ ninu igbo ọhun.

Wọn fi ẹsun kan pe niṣe lo mura bi abọriṣa Osun, ti oun ati ọmọbinrin kan to wa ni ihoho si jọ ni ibalopọ ninu ojubọ naa, l'oṣu Keje, ọdun 2020.

Oriṣiriṣi fidio ibalopọ naa lo kun ori ayelujara Twitter ọmọkunrin ọhun, to ti ni ololufẹ to le ni ẹgbẹrun mẹrindinlọgbọn to n tẹle e lori ayelujara.