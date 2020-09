Edo election: Tinubu késí àwọn ọmọ Ìpínlẹ̀ Edo láti máse dìbò fún Obaseki

Asiwaju ẹgbẹ oṣelu All Progressives Congress,APC, Bola Ahmed Tinubu lo sọ ọrọ yi ṣaaju idibo Gomina ipinlẹ Edo.

Tinubu mu orisirisi akawe ọna ti Obaseki ko fi ṣe iṣe ẹni to nifẹ oṣelu awarawa to si ni eyi to lati ma ṣe dibo fun Obaseki.