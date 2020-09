Foluke Daramola: Òfin El-Rufai láti tẹ àfipábánilòpọ̀ ní ọ̀dá gbọ́dọ̀ di mímúṣẹ

Daramola ni iroyin to tii dun mọ oun ninu julọ ni ikede ofin ti ijọba ipinlẹ Kaduna ṣe, eyi to ni ki wọn maa tẹ awọn afipabanilopọ ni ọda.Lasiko to n ba akọroyin Punch sọrọ ni Foluke Daramola fi ero rẹ yii han sita.