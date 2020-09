Anambra Killing: Ojú oorun ni ìyá àtàwọn ọmọ méjèèjì wà nígbà tí ọkùnrin náà fi àdá pa wọ́n

Orisirisi iwa isekupani lo n waye ni Naijiria to kọja oye ọpọ eeyan.

Laipẹ yii la mu iroyin Kayeefi wa fun yin nipa iya kan to pa ọmọ bibi inu rẹ, to si fi pata sẹnu.

Iroyin kasiara miran to tun wa n tẹ wa lọwọ ni ti ọkùnrin kan, Emeka Ezimadu to sa ọmọ bibi inu rẹ meji ati iya to bi ni ada pa.