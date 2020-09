Palm Oil production: Wo ìdílé tí ìyá àti gbogbo ọmọ kara bọ iṣẹ́ ṣíṣe epo tà

Epo pupa wa lara awọn nkan gboogi ti wọn maa n lo fi ṣe o fẹrẹẹ to idaji gbogbo nkan tawọn eeyan ma lọ n ra lawọn ile itaja nla nla kaakiri agbaye gẹgẹ bi ajọ kan to n polongo lori ọrọ ayika ṣe sọ ọ.

Bakan naa ni Naijiria, ko sẹni to lee fọwọ rọ sẹyin ninu ohun gbogbo to ni ṣe plu ounjẹ ti wọn si tun maa n lo fun ohun ile bii ọṣẹ.

Agbẹ to n gbin ẹgẹ to si n ṣe epo pupa ni arabinrin yii jẹ, isẹ yii lo si n ṣe to fi n ran idile rẹ lọwọ lati san owo ileewe awọn ọmọ.