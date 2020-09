Adult Bedwetting: Kí ló ń fa kí àgbàlagbà má a tọ̀ sí ilé?

Amọ, idẹyẹsini ti o maa n waye si awọn to ba ni iru ipenija yii kii jẹ ki wọn le ke gbajare sita tabi ki wọn lọ si ileewosan fun itọju.

Idẹyẹsi miran ni bi awọn araale ati ara adugbo ṣe n huwa si ẹni to ba ni ipenija yii nipa sisọ ọrọ ẹgan tabi huwa si wọn bi ẹni pe wọn kii ṣe eniyan ẹlẹran ara bii ti wọn.

Lati mọ ohun to n fa aisan yii, ileeṣẹ BBC ba Dokita onimọ iṣegun, Henry King to sọ ohun to n fa ipenija yii ati ọna ti a le gba ran ara wa lọwọ lati bori rẹ.