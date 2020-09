Ritual killer: Ọwọ́ ọlọ́pàá tẹ ọkùnrin tó gé akẹ́kọ̀ọ́ ọ̀rẹ́bìnrin rẹ̀ wẹ́lẹ́ wẹ́lẹ́ fún òògùn owó ní Ikorodu

Ohun ti a gbọ ni pe Kembi, ọmọ ogun ọdun ṣabẹwo si ọrẹkunrin rẹ ni Ikorodu eyi to sọ pe miliọnu meji owo naira loun gba lati fi ọmọdebinrin naa joogun.

Kembi to n gbe pẹlu awọn obi rẹ lagbegbe Tabon Tabon l'Agege pade iku ojiji lọjọ kejilọgbọn oṣu keje ọdun 2020 yii nigba to lọ sun nile Yusuf.

Lẹyin ọsẹ mẹta ti Yusuf ṣiṣẹ laabi yii tan lọwọ awọn agbofinro too tẹẹ lẹyin to ti sa lọ siluu Ilorin nipinlẹ Kwara.

O ni babalawo ọhun gan an lo ni ki oun fi ọmọ oodo lu akẹkọọ naa pa to ba ti ṣabẹwo si i.

Kembi to ṣẹṣẹ kẹkọọ gboye ''ND'' nile ẹkọ giga gbogbonṣe n mura lati lọ fun ẹkọṣẹ ohun to lọ ṣe nile ẹkọ giga fun ọdun kan ki o tun ṣagbako iku ojiji.