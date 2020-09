Abiola Ebila: ''Operation Burst'' ti mú arákùnrin Eji olórí ''One Million Boys'' tó gba ipò Ebila

Ọwọ awọn agbofinro to n ṣiṣẹ pọ nipinlẹ Oyo ti a mọ si 'Operation Burst' ti tẹ igbakeji Abiola Ebila, to jẹ olori ẹgbẹ okunkun ''One Million Boys'' to n da ipinlẹ Oyo ru.