Ìjàmbá iná pa èèyàn 23, tó fi mọ ọmọ iléèwé àlákọ́bẹ̀rẹ̀ ní Lokoja-Abuja

Awọn eeyan kan ti padanu ẹmi wọn lẹyin ti ọkọ kan to gbe epo bẹtiro gbina ni Felele, loju ọna Lokoja si Abuja.

Awọn ọmọ ileewe, to fi mọ awọn akẹkọọ ileewe Gbogbonise 'polytechnic' ti ipinlẹ Kogi to wa ni tòsí ibi ti ijamba naa ti waye, wa lara awọn to kú.