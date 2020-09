Magawa: Èkúté tó sàwárí bọ́mbù ilẹ̀ gbàmi ẹ̀ye wúrà PDSA

Magawa gba ami ẹyẹ wura lẹtin to sàwárí ọmi-ilẹ ni cambodia

Èkúté ńlá kan to dà bi òmìràn ti gba àmì ẹ̀yẹ wúrà fún iṣẹ́ rẹ̀ láti ma ṣe awári imọ-ilẹ

Magawa a maa ti fimu filẹ̀ lati ri imọ-ilẹ Mọ́kandinlógójì àti ti àwọn méjìdinlagbọ́n ti kò bu gbàmu mọ lọ́wọ́ ri lati igba tó ṣe iṣẹ́ to yàn láàyò yìí.

Àwọn ilé iṣẹ́ ìtójú ẹranko kan ni ilẹ gẹẹsi ti wọ́n pe ni PDSA lo fún ni àmì ẹyẹ náà nítori iṣk ribiribi tó n ṣe lati dóòlà ẹmi àwọn ènìyàn, pàápàá jùlọ láwọ́n ibùdó to ti ṣiṣẹ́ ni Cambodia.

Ìròyìn sọ pé, ó lé ni mílíọ̀nù mẹ́fà imọ-ilẹ to wà ni ìlà-oòrùn- Gúúsù àwọn orílẹ̀-èdè Asia.

Wọ́n kọọ́ sórí rẹ pé Àmìẹ̀yẹ wura PDSA " Fún ẹranko to ní ìgbpoya àti ìtẹramọ́ṣẹ́ lẹ́nu iṣẹ́" láàrín àwọn ẹranko ọgbọ̀n to ti gba irú ami ẹyẹ yìí rí, Magawa ni ẹranko àkọ́kọ́ to jẹ́ Èkúté.