Alaafin Oyo: Kíni 'Ẹ̀lẹ̀ daddy' Olorì Abbey Adeyemi ṣe tí ojú òpó ayélujára rẹ̀ fi ń yeruku lálá?

Lẹyin naa, ọpọ eeyan bẹrẹ si ni beere wi pe ki ni Olori n ṣe gan an?

Amọ, ninu ohun to kọ sori awọn to fi sori awọn fọto, Olori Abbey kọkọ gboṣuba rabandẹ fun Eleduwa fun ore-ọfe to fun oun.