BBNaija: Laycon, Nengi, Dorathy, Neo àti Vee ti jẹ ẹ̀bùn rẹpẹtẹ lórí ètò Big Brother Season 5

Awọn olukopa marun-un to kẹhin sori eto BBNaija season 5, Laycon, Nengi, Dorathy, Neo àti Vee

Awọn ololufẹ ato ori amohunmaworan, BBNaija 2020, ti n foju sọna fun ẹni ti yoo gba miliọnu marunlelọgọrin, to jẹ ẹbun ati owo, laarin awọn olukopa marun to kẹhin sori eto naa.

Awọn kan lara wọn ti jẹ ẹbun irinajo igbafẹ, jijẹ aṣoju fun awọn ileeṣẹ to ṣe onigbọwọ eto naa.

Awọn kan lara wọn ti jẹ to miliọnu marun Naira.

Nengi

Pupọ ninu awọn idije to waye lori eto naa ni Nengi ti jẹ ẹbun.

O si ti gba to owo to le ni miliọnu marun-un, N5,328,000.

Yatọ si eyi, o tun ti jẹ ẹbun ounjẹ fun oṣu mẹta, eroja fun inu ile fun ọdun kan, paali eroja iṣaraloge, ọ̀dà, irinajo si ilu Abuja ati orilẹ-ede Scotland, ati Dubai fun ayẹyẹ One Africa Music Fest.

O tun jẹ owo Bitcoin to to ẹẹdẹgblta Dọla, ati aṣoju ileeṣẹ.

Laycon

Laycon, ti ọpọ gbagbọ pe oun ni yoo jawe olubori ninu eto Big Brother Naija fun ọdun 2020, naa ti jẹ ọpọlọpọ ẹbun nibi awọn idije to waye.

Owo to ti jẹ ti le ni miliọnu marun-un Naira, N5,031,000.

Dorathy

Dorathy, to jẹ gbaju-gbaja lori eto naa, ti ọpọ si sọ pe o konimọra, ti jẹ ẹbun owo to to miliọnu mẹrin Naira, N3,926,000.