Alaafin: Lẹ́yìn rògbòdìyàn ààfin Ọyọ, ẹ wo bẹbẹ tí Olorì Badra ń ṣe

Yoruba ni laala to roke, ilẹ lo n bọ, bẹẹ ni aaro kii gbona di alẹ.

Eyi la lee fi se apejuwe ọwọ rogbodiyan to n waye ni aafin Ọyọ nipa ọkan lara awọn ayaba Alaafin Ọyọ, Olori Badrat Olaitan Ajoke Adeyemi, eyi to ti lọ silẹ bayii.

Bẹẹ ni awọn eeyan kan n kun kiri pe ilu Eko ni olori Badra wa, to ti bẹrẹ igbe aye tuntun bayii, nitori iriri aye kii ti ni titi, ko ti ni pa, ọgbọn lo fi n kọ ni.

Sugbọn lẹyin rogbodiyan to gba ilu kan nipa olori Badra ọhun, BBC Yoruba lee fidi rẹ mulẹ pe, olori naa ti n dabira pada, to si n ba igbe aye rẹ lọ ni wẹlẹmu.

Ohun ta si lee sọ nipa awọn bẹbẹ ti olori Badra n dawọle ni pe ayaba naa ti gbajumọ isẹ aje rẹ ju ti tẹlẹ lọ, to si mu okoowo rẹ lọkunkundun.

Ni ọpọ oju opo ibanidọrẹ Olori Badra lori ayelujara, koko ohun to jẹ logun ni ipolowo awọn ọja aje rẹ, eyi to foju han pe kii se ẹyọ kan ni.

Olori Badra, tii se iya ibeji ni aafin Ọyọ, lo n polowo ọsẹ ati ororo ipara amaradan, agbo to n fa ọrọ kuro ni agọ ara tabi eyi to n se ikun pẹlẹbẹ.

Bakan naa ni Olori Badra tun ti sẹsẹ si sọọbu asọ tita bayii eyi to pe ni Queen Ajoke Closet, bẹẹ lo tun n ba awọn ileesẹ asaraloge miran se ipolowo ọja wọn.

Ayaba naa, tii se arẹwa obinrin, ni o ti fi gbogbo rogbodiyan to waye nipa rẹ laipẹ yii se afisẹyin, tii eegun fi asọ, to si n tẹsiwaju nipa aye ati ọrọ aje rẹ.

Amọ ohun to da wa loju ni pe adirẹsi ilu Eko ni awọn ileesẹ aje ayaba naa wa, to si daju pe ilu Eko ni olori naa ti n ri taje se.

Koda, adugbo Ikeja ni adirẹsi sọọbu asọ tuntun ti olori naa sẹsẹ fẹ si bayii, osu Kẹwa to n bọ si lo ni sọọbu naa yoo di sisi.

Nigba to n kede aseyọri rẹ tuntun naa, olori Badra kọ soju opo Instagram rẹ pe ọjọ ti pẹ ti oun ti n gbaa lero lati si ibudo asọ tita, ti inu oun si dun pe ala oun naa papa wa si imusẹ.

Ohun to wa nfoju han gbangba ni pe olori Badra ti n mọ ọpọ gbajumọ nilu Eko, paapa lẹnu ọrọ aje rẹ, to si n fi wsn soju opo ayelujara rẹ.

Sugbọn eyi to jẹ iyalẹnu ni ajọsepọ to wa laarin ayaba Ọyọ naa ati ilumọọka ọkunrin kan to maa n mura bi obinrin, tọpọ eeyan mọ si Bobrisky.