Senator Elisha Abbo gba ìdájọ́ tuntun nílé ẹjọ́ gígá fún fifi ìyà jẹ obìnrin kan lọ́dún tó kójá

Ile ẹjọ giga ilu Abuja, to wa ni Maitama, ti dajọ pe ki sẹnetọ to n ṣoju ẹkun idibo Ariwa Adamawa, Elisha Abbo, san aadọta miliọnu Naira, gẹgẹ bi owo itanran, fun oṣiṣẹ ile itaja kan to fi iya jẹ.