Ighalo Transfer Fee: Ilé aṣòfin Osun ní òun kẹ́ẹ́fín pé àpò àdáni ní owó náà wà

Ile Igbimo Asofin ipinlẹ Osun ti bẹrẹ iwadii lori ẹgbẹrun mẹwaa pọnun, to kan ẹgbẹ agbabọọlu Osun United, lara owo adehun to gbe Odion Ighalo lọ si Manchester United.

Ẹgbẹ agbabọọlu ipinlẹ Osun ọhun, ti o n jẹ Prime FC, ni Ighalo ti gba bọọlu kẹyin ko to lọ si ilẹ okeere, nibi to ti darapọ mọ ẹgbẹ agbabọọlu Norwegian kan ni Lyn Oslo lọdun 2007.

Ọkan lara awọn to sun mọ kọmisọna to n ri si ọrọ ere idaraya Yemi Lawal, wa lara awọn ti wọn pe si ipade ni ile igbimọ asofin fun iwadii ọrọ naa lọsẹ to kọja.