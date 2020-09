Ondo election 2020: Àwọn tọ́ọ̀gì PDP àti APC kọlu ara wọn l'Ondo, àwọn kan farapa, ọ̀pọ̀ ọkọ̀ bàjẹ́

Ni bayii to ku nnkan bi ọjọ diẹ ki eto idibo sipo gomina ipinlẹ Ondo waye, awọn alatilẹyin ẹgbẹ oṣelu APC ati PDP ti kọju ija sira wọn lẹẹkan si ni ipinlẹ ọhun.

Awọn agbẹnusọ ẹgbẹ mejeji fidi rẹ mulẹ pe, lootọ ni iṣẹlẹ naa waye, ti wọn si n di ẹbi iṣẹlẹ ọhun ru ara wọn bi ọmọ iya meji, to n wi awijare niwaju iya wọn.

Fasua fi kun pe, ṣe ni wọn gbe ọkunrin naa digbadigba lọ si ile iwosan ijọba ipinlẹ Ondo, eyi to wa ni ilu Akure fun itọju pajawiri.

O ni "Ṣaaju ki wọn to ṣakọlu si wa, awọn janduku naa ti kọkọ dí ẹnu ọna to wọ ilu Ipele, eyi to jẹ ilu iya oludije labẹ asia ẹgbẹ wa, iyẹn Eyitayo Jegede."