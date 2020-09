Osun Deputy Chief of Staff Fraud: Agbẹjọ́rò Binuyo ní ìbanilórúkọjẹ́ ní wọ́n fí ẹ̀sùn gbájúẹ̀ ṣé fún

Owoẹyẹ ni oun ko mọ ohun ti oun n se mọ, ti wọn si fi oogun gba owo to le ni miliọ̀nu lọna mejidinlogoji naira lọwọ oun.

Agbẹjọro fun igbakeji olori oṣiṣẹ lọọfisi gomina ipinlẹ Osun, Abdullah Binuyọ, ti fesi si iroyin to gbode pe awọn ọlọpaa ti fẹsun gbajuẹ kan an oun.

Wahab Ismail, to jẹ agbẹjọro Binuyo, ti wa fi atẹjade sọwọ si BBC Yoruba lori ọrọ yii, to si ni wọn fẹ ba orukọ onibara oun jẹ ni pẹlu iroyin yii.

Saaju asiko yii ni awọn iwe iroyin kan ti gbe iroyin pe, ọfisi ọga agba ọlọpaa Naijiria ti pe Abdullahi Binuyo lẹjọ, lori ẹsun mẹrin to da lori iwa gbajuẹ ati iwe yiyi.

O ni ko si ootọ ninu ẹsun naa, to ni igbakeji olori osisẹ lọọfisi gomina l‘Osun gbimọran pẹlu awọn eeyan kan, lati lu arakunrin Tunde Ajalani ni gbajuẹ owo to to $120,000.