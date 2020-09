Coronavirus update: A kò ní gba owó lọ́wọ́ ará ìlú fún ohun eèlò àyẹ̀wò Covid-19 tí a ṣẹ̀sẹ̀ ṣe - NIMR

Ileeṣẹ to n ṣe iwadii nipe eto ilera ni Naijiria, Nigerian Institute of Medical Research, NIMR, ti kede pe ọfẹ ni ohun eelo ti wọn ṣẹṣẹ ṣe, eyii to lagbara lati ṣayẹwo arun Covid-19 pẹlu esi rẹ laarin ogoji iṣẹju.