Independence Day Nigeria: Ogun abẹ́lé, Ikọ̀ Boko Haram, ìbò June 12 wà lára ìṣẹ̀lẹ̀ tó fẹ́ pín wa sí yẹ́lẹ-yẹ̀lẹ

Orilẹede Naijiria si jẹ orilẹede to n san fun wara ati oyin, ti ọba oke si fi ọpọ ohun alumọọni jinki rẹ.

Aara ti san, atẹgun ti fẹ, koda, iji ti ja lorilẹede Naijiria, eyi to ti dunkooko mọ eto irẹpọ ati isọkan orilẹede yii, diẹ si lo ku ki orilẹede yii tuka.

Ogun abẹle to waye laarin ọdun 1967 si 1970:

Bi wọn se n jo ile ati eeyan, ni wọn n ba dukia ilu jẹ, paapaa lẹkun iwọ oorun guusu Naijiria, tii se tilẹ Yoruba, eyi to mu ki awọn ologun wa ja ijọba gba lọwọ alagbada lọjọ Kẹẹdogun osu kinni ọdun 1966.

Nigba to di ọgbọnjọ osu Karun ọdun 1967, Ọgagun Chukwuemeka Ojukwu ya ẹya Igbo kuro lara orilẹede Naijiria, to si kede orilẹede Biafra fun wọn, eyi to jẹ ibẹrẹ ogun abẹle ni Naijiria.