Kwam 1: MC Murphy ṣàlàyé bí Wasiu Ayinde ṣe fìyà jẹ́ lóde àríyá

A gbọ pe Mayegun se agbohunsafẹfẹ yii, bii ọsẹ tii se oju, to si fi se ẹlẹya lori ọrọ ti ko to nnkan.

Nigba to n ba BBC Yoruba sọrọ, Murphy ni lootọ ni ọmọ isẹ gbajumọ olorin Fuji , Wasiu Ayinde, to pe orukọ rẹ ni KC gba oun leti, ti Wasiu Ayinde funra rẹ gan si fi bata tẹ oun ni ori ati ẹnu mọlẹ.

O fikun pe, lẹyin to tẹ oun lori ati ẹnu tan, ni Wasiu to wa sẹsẹ tun n gbe oun lori dide, eyi ti ko bojumu rara.

"Wasiu Ayinde funra rẹ gan ti n bẹ mi, to si ti pe mi pe, ki n ranti pe oun ni ẹgbọn oun. Ti Wasiu ba na mi ni kọrọ, o to eeyan to le na mi, amọ eyi to se ni gbangba lo ku diẹ kaa to.