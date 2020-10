Internet fraud: Ọwọ́ EFCC tẹ afurasú 'Yahoo boy' Olawale àti pásítọ̀ CAC tó lu Hayatou ní jìbìtì N12.7m

Ajọ to n gbogun ti iwa ibajẹ ati iṣowo ilu kumọkumọ, EFCC ti mu ọdọkunrin kan, Adebayo Olawale ati pasitọ ijọ CAC Ile Ife, Gbenga Moses Adesoju lori ẹsun pe wọn lu Umar Hayatu ọmọ ipinlẹ Gombe ni jibiti owo to din diẹ ni miliọnu mẹtala naira(N12.7m).

Ọgbẹni Uwujaren ṣalaaye pe ọwọ tẹ Olawale ati pasitọ rẹ ni Ile Ife lẹyin tawọn ẹbi Hayatou fi ọrọ jibiti naa to ajọ EFCC leti.

Ajọ EFCC ṣalaye pe awọn afurasi mejeeji naa gbimọ pọ lu Hayatou ni jibiti lori ayelujara ati ẹrọ ibaraẹnisọrọ lẹyin ti wọn parọ fun un pe o jẹ ẹbun ọkọ ati awọn foonu olowo nla pẹlu iṣẹ to n doju ti iṣẹ.

O tun parọ fun Hayatou pe baba oun ṣetan lati yan an si ipo adari ni ẹka ileeṣẹ naa to wa ni ilu Eko ni Naijiria.

EFCC Arrests Yahoo Boy, Pastor for Alleged N12.7m Fraud pic.twitter.com/mW5GTzfXvm

Bakan naa ni Olawale tun parọ fun Hayatou pe oun yoo fun lẹbun ẹgbẹrun un lọna ọgbọn owo dọla($30,000) ati ''iPhone'' olowo iyebiye to fi mọ goolu.

Iwadii ajọ EFCC lo fihan pe owo to din diẹ ni miliọnu mẹtala naira(N12.7m) to gba lọwọ Hayatou wa ninu apo ikowosi Olawale ni banaki kan to n lo.