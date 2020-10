Rape in Nigeria: Ọmọ ogún ọdun dèrò ilé ẹjọ́ lẹ́yìn to fi fídíò ìhòhò ọmọbìnrin tó fi ipá bálòpọ̀ sórí ayélujára

Ile ẹjọ kan nilu Sokoto, ti paṣẹ pe ki wọn o mu ọdọmọkunrin kan to ya fidio ọmọbinrin kan, lẹyin to tipa ni ibalopọ pẹlu rẹ, to si tun fi si ori ayelujara.