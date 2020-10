Iyabo Ojo: Ololade Abuta ní káwọn gbéborùn dákẹ́ lórí jeep túntún Boss Lady

Gbajumọ olokoowo kan nilu Eko, Ololade Abuta ti kede fun araye pe kawọn eeyan to sọ ohun ti oju wọn ko to nitori ọkọ Jeep tuntun ti Iyabo Ojo sẹsẹ ni.

Lonii Iyabo Ojo, mo mọ riri rẹ fun obinrin rere to jẹ, lootọ ni o ko pe nitori ko si ẹda to pe amọ o ni ọkan to dara, to si jẹ ọkan lara awọn eeyan ti mo mọ riri wọn."