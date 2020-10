EndSars protests: Fọ́tò àti ìtàn èèyàn tí ikú wọ́n ní ọ́wọ́ ọlọ́pàá Nàìjíría nínú

Iwọde ẹ fi opin si ọlọpaa Sars #ENDSARS, to wọ ọjọ kẹrin bayii, o ti bẹrẹ lati Ọjọbọ, ọjọ kẹjọ, oṣu Kẹwa, ọdun 2020, kaakiri Naijiria.

Eyi kọ ni igba akọkọ ti awọn ọmọ orilẹ-ede Naijiria ti n polongo, beere fun idajọ lori iku awọn araalu to jẹ alaiṣẹ, amọ ti ileeṣẹ ọlọpaa pa.

Iwọde to n waye lasiko yii kii ṣe laarin ilu nikan, wọn gbe iwọde naa de ori ayelujara pẹlu ami idanimọ #ENDSARS. Eyi si ti mu ki ọrọ naa de akiyesi ọpọ ilumọọka ni Naijiria ati ilẹ okeere.

Koda, awọn ọmọ ilẹ okeere kan, ati awọn ọmọ Naijiria to n gbe nibẹ ti darapọ mọ iwọde naa.

Jimoh Isiaq

Ọjọ kẹwaa, oṣu Kẹwa, ọdun 2020 ni ibọn ba Jimoh Isiaka, lasiko iwọde #ENDSARS to waye nilu Ogbomọṣọ, nipinlẹ Oyo.

Kazeem Tiamiyu

Igbakeji Balogun ẹgbẹ agbabọọlu Remo Stars ni Kazeem Tiamiyu, ko to o kagbako iku ojiji nilu Sagamu, nipinlẹ Ogun.

Ẹgbẹ agbabọọlu rẹ fi ikede sita pe awọn ọlọpaa SARS kan fi ẹsun jijẹ onijibi kan Kazeem, koda lẹyin to fi kaadi idanimọ rẹ han wọn.

Ẹni ọdun mọkanlelogun ni nigba to ku l'oṣu Keji, ọdun 2020.

Tina Ezekwe

Lo ba yinbọn mọ ọ lasiko to n gbiyanju lati mu awakọ kan to ru ofin isede coronavirus nilu Eko.

Chibuike Daniel Ikeaguchi

Ẹni ogun ọdun ni Chibuike Daniel nigba to ku.

Ẹgbọn rẹ, Maureen Ikeaguchi, to ba BBC Pidgin sọrọ, sọ pe lọjọ kọkandinlogun, oṣu Kẹsan, ọdun 2020, ti isẹlẹ naa waye, Sleek lọ ṣe abẹwo si ọrẹ rẹ kan ni adugbo Elelenwo, nijọba ibilẹ Obio Akpor, nipinlẹ Rivers.

Wọn ri awọn ọlọpaa ẹka to n risi ijinigbe, amọ wọn ro pe awọn ọlọpaa SARS ni. Bi wsn ṣe n gbiyanju lati salọ kuro nibẹ, ni ọkan lara awọn ọlọpaa naa yinbọn mọ aburo rẹ, to si yọri si iku fun.

Kolade Johnson

Ibọn ti awọn ọlọpaa ẹka to n gbogun ti ẹgbẹ okunkun yi lo ba Kolade, ni ibudo kan ti wọn ti n wo ere bọọlu.

Oríṣun àwòrán, Others

Mus'ab Sammani

Gẹgẹ bi ohun ti baba rẹ sọ fun BBC, ẹni ọdun mejilelọgọrun ni Musáb, to si jẹ pe oṣu mẹrin ṣaaju iku rẹ lo pada si orilẹ-ede Naijiria, lati India to ti lọ kẹkọọ nipa imọ kọmputa.

Awọn ti iṣẹlẹ iku rẹ ṣoju sọ fun BBC Pidgin pe ọlọpaa kan to n ṣọ banki lo yinbọn mọ ọmọkunrin naa nitori ede aiyede to n waye laarin oun ati awakọ kẹkẹ kan to kọlu ọkọ ayọkẹlẹ rẹ.