LASEMA: Ẹni méjì kú, ọ̀ps dèrò ilé ìwòsàn níbi ìjàmbá ọkọ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní Okokomaiko nípínlẹ̀ Eko

Oríṣun àwòrán, @Lasema

Ajọ to n mojuto iṣẹlẹ pajawiri ni ipinlẹ Eko, iyẹn, Lagos State Emergency Management Agency, LASEMA ti fidi iṣẹlẹ ijamba ọkọ naa mulẹ nipinlẹ Eko pe ẹmi meji ba iṣẹlẹ naa rin.

Ogbeni Nosa Okunbor to jẹ agbẹnusọ ajọ LASEMA fi atẹjade naa sita lọjọ Aiku pe agbegbe Okokomaiko si Iyana Isashi ni ijamba ọkọ naa ti ṣẹlẹ.

O ni ajọ LASEMA ti ko awọn to ṣeṣe ni Oke afa ninu ejigbo naa lọ sile iwosan.

O ni didide kia si amojuto iṣẹlẹ naa lo tun jẹ ki iku to wa nibẹ mọ niwọnba bẹẹ nitori bi wọn se de ibẹ ni wọn doola ẹmi awọn to ha sinu ọkọ naa ati awakọ ti wọn pe ni Olasupo Adedeji to n gbe ni Asenuga ni ibudokọ Ile iwe ni Ikotun.

Ogbeni Nosa ni pe: " bi ajọ LRT se rii pe awakọ bọọsi akero kekere naa ti kọlu ọkọ akero miran to si wọ ọ lọ kọlu okọ ajagbe ti wọn wa soju kan nibẹ.

Lori ere ni ọkọ naa kọlu ọkọ ajagbe naa ti awọn eeyan si ha si abẹ rẹ.

Ati pe awọn meji miran tun farapa ni Okokomaiko loru ọjọ Ẹti.

Wọn ti pese itọju to yẹ fun awọn to farapa niwọnba ti wọn si ko awọn to ku lọ si Trauma Centre".

Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ Àkọlé fídíò, coronavirus prevention badge update: Wo òótọ́ àti irọ́ tó wà nínú báàjì àyà náà

LASEMA salaye pe loju ẹsẹ ni awakọ kan ati ero kan dagbere faye ni Okokomaiko si Iyana Isashi lopopona Badagry.

Ọkọ ajagbe to ni nọmba AAA 95 XX lo bajẹ loju ọna pẹlu ẹru irin to ko ni eyi to fi jẹ ki sunkéré fakéré o pọ lọna.

Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ Àkọlé fídíò, SS3 ní mo wà báyìí, mo sì ti gba àmì ẹ̀yẹ̀ púpò nílé-lóko gẹ́gẹ́ bí onílù - Ayansike

Bakan naa ni ọkọ ajagbe akẹru miran to ni nọmba GDD 962 ZT to kọ awọn pali ohun mimu ni awakọ rẹ gbagbe sunlọ ti o si ja le ọkọ bọọsi akero ti nomba rẹ jẹ SMK 343 YA ati LSD 818 XX ti awọn naa wa ninu sunkẹrẹ fakéré ọkọ nibẹ.