Nkechi Blessing: Gbajúgbajà òṣèré ní ó sàn fún òun láì tíì lọ́kọ báyìí ju kí òun lọ́kọ láì láyọ lọ

Gbajugbaja oṣere tiata Yoruba, Nkechi Blessing tun ti ja gudugbẹ ọrọ mii lẹyin to sọ pe o san fun oun lai tii lọkọ bayii ju ki oun ti ṣe igbeyawo lọ.

Nkechi to sọrọ yii lori ayelujara ṣalaye pe o san fun oun ki oun ni ayọ lai tii lọkọ ju ki oun wa lọọdẹ ọkọ pẹlu inanujẹ ọkan lọ.

Gbajugbaja oṣere ọhun to awọn eeyan ko mọ ẹnikan ni pato gẹgẹ bi ọrẹkunrin ṣalaye pe ko si ohun to buru ninu ki eeyan maa ti lọ sile ọkọ ni wọn igba to ba ti layọ.